الأمم المتحدة: نحو 14 ألف نازح وسط استمرار الاشتباكات في سوريا

إدلب (سوريا)- (د ب أ)

أفادت الأمم المتحدة ونشطاء اليوم الجمعة، باستمرار الاشتباكات العنيفة وتبادل القصف بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية السورية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، مما أجبر 14 ألف شخص على مغادرة من منازلهم.

ويستمر القتال، الذي نشب قبل يومين، في المنطقة المحيطة بإدلب وريف حلب الغربي.

وقال نشطاء في إدلب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القتال اندلع بشدة اليوم الجمعة حول مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي".

وأضاف نشطاء "هذه مدينة رئيسية، لأن المتمردين إذا سيطروا عليها، فسيمكنهم السيطرة على طريق حلب ودمشق السريع".

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان "إن أربعة طلاب على الأقل قتلوا وأصيب اثنان آخران إثر قصف المتمردين مكانًا يضم طلاب جامعيين في مدينة حلب، بيد أن قوات المتمردين نفت ذلك الإدعاء.

يشار إلى أن حصيلة الاشتباكات الجارية بين مسلحين وقوات الحكومة السورية في الجزء الشمالي الغربي من سوريا أرتفعت إلى 211 قتيلا،من بينهم 129 من المسلحين و 82 من أفراد القوات السورية وحلفائها، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت متأخر أمس الخميس .

كانت الاشتباكات قد اندلعت في محافظة حلب أول أمس الأربعاء بين تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة والقوات الحكومية السورية، عقب هجوم واسع شنته المجموعات المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام".

واندلعت الحرب الأهلية المدمرة في سوريا عام 2011. وبمساعدة من حلفاء سوريا، روسيا وإيران، تمكن الرئيس بشار الأسد من استعادة السيطرة على ثلثي البلاد، ولكن الشمال الغربي ما زال تحت سيطرة قوات المعارضة.





