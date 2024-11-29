إسبانيا: نحن لا نبيع الأسلحة لإسرائيل



وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، اليوم الجمعة، "نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام".



وأكد مانويل أنه لا تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، مضيفًا: "ونواصل التأكد من عدم وجود مبيعات للاحتلال".



وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن "مدريد لا تسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانيها".



وأضاف: "علينا دعم الجيش اللبناني، وهو ركيزة للاستقرار الداخلي وتطبيق القرار الأممي رقم 1701 بشكل كامل".



وشدد مانويل على أنه "لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وهي عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون نسمة".