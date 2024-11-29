نيويورك تايمز: نتنياهو ينتظر تنصيب ترامب قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس

وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وغربيين، قولهم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ينتظر تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس، ويعتقد أن إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة محكوم عليها بالفشل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قد يوافق على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب، بينما تحدثت تقارير عن انتظاره تولي دونالد ترامب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حركة حماس.

وأضاف نتنياهو أنه بعد استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار وفصل الجبهات بين غزة ولبنان، تغيرت شروط صفقة التبادل لمصلحة إسرائيل، وفق تعبيره.

وفي الموضوع ذاته، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين قولهم إن إسرائيل لا تبدو مهتمة بتقديم تنازلات، وإنها لا تزال متشككة في الأفكار الأميركية والعربية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف المسؤولون الغربيون أن نتنياهو يعتقد أن خطط إدارة السلطة الفلسطينية لغزة محكوم عليها بالفشل، وأن حركة حماس ستعيد بسرعة بسط سيطرتها.

كما اعتبروا أن حماس قد تتخلى عن مطالبها وتمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار المقبول للحكومة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين الغربيين تأكيدهم أن نتنياهو ينتظر تولي دونالد ترامب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حماس، وأن حماس تسعى للبقاء في السلطة بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.