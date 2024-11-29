لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد وقف إطلاق النار.. الاحتلال يحظر انتقال السكان اللبنانيين جنوبا لعدة قرى

10:16 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

أفيخاي أدرعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوبا لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

وقال الجيش اللبناني إن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار مرات عدة يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، وتضمن ذلك خروقات جوية واستهدافا للأراضي اللبنانية بالأسلحة المختلفة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء وحتى الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 18 خرقا للاتفاق، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الجيش الإسرائيلي ووكالة الأنباء اللبنانية.

الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الجيش اللبناني إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة العالمية تحذر من نقص المواد الأساسية بشكل حاد بشمال غزة

إعلان

إعلان