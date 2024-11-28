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احتجاجات في جورجيا بعد تعليق مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

11:50 م الخميس 28 نوفمبر 2024

احتجاجات في جورجيا بعد تعليق مفاوضات الانضمام للات

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وكالات

قال الحزب الحاكم في جورجيا، الخميس، إن البلاد ستعلق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، في وقت ترفض أيضاً كل منح بروكسل المالية، بعد ما وصفه بأنه "سلسلة إهانات" من التكتل الذي تعد جورجيا عضواً مرشحا للانضمام إليه.

وهدف جورجيا المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منصوص عليه في دستورها، لكن العلاقات مع بروكسل تدهورت بشكل حاد في الشهور القليلة الماضية. وأعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل تجميد طلب جورجيا الانضمام إليه.

وتقع جورجيا في جنوب منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.

واعتبرت دول غربية أن الانتخابات، التي جرت في أكتوبر، وحصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على ما يقرب من 54% من الأصوات وفقاً للنتائج الرسمية، يشوبها مخالفات.

ورداً على ذلك، أغلق آلاف المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي شوارع في العاصمة تبليسي، في حين اتّهمت رئيسة البلاد الحكومة بإعلان "الحرب" على شعبها من خلال هذه الخطوة.

وقالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، وهي مؤيدة للاتحاد الأوروبي لكن معظم سلطاتها شكلية، إن الحزب الحاكم "لم يعلن السلام بل أعلن الحرب على شعبه وماضيه ومستقبله".

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