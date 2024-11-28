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نتنياهو: بعد اغتيال السنوار تغيرت شروط صفقة التبادل

10:02 م الخميس 28 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يقل إن ما يجري هو وقف للحرب في لبنان بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا.

وزعم نتنياهو، أنه بعد اغتيال السنوار وفصل الجبهات بين غزة ولبنان تغيرت شروط صفقة التبادل لصالح تل أبيب.

وأضاف في تصريحات له الخميس، أنه قد يوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب.

وزعم نتنياهو، أنه حقق من الحرب في لبنان ما كان يريد تحقيقه.

وتابع نتنياهو: "سنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع".

وأعلن أن تل أبيب ستحصل على سلاح جرى تجميد إرساله من قبل الولايات المتحدة.

وأشار نتنياهو، إلى أنه سيفعل كل ما يلزم حتى لا تتحول إيران إلى دولة نووية.

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال اغتيال السنوار شروط صفقة التبادل وقف لإطلاق النار شروط صفقة التبادل لصالح تل أبيب
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