بوتين: ترامب سياسي يمتلك خبرة وذكاء ومستعدون للحوار مع أمريكا

وكالات

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سياسي يمتلك خبرة وذكاء وقادر على إيجاد الحلول.

ونقلت الوكالة عن بوتين القول إن روسيا مستعدة للحوار مع أمريكا.

الرئيس الروسي أضاف بالقول: أعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول خلق صعاب لترامب مع روسيا.

هذا وشارك الرئيس الروسي بوتين في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، وذلك في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لأستانا، حيث أكد أن الهجوم الكثيف الذي شنته بلاده على أوكرانيا اليوم الخميس جاء رداً على الضربات بصواريخ" أتاكمز" الأميركية الصنع، كما هدد بضرب مراكز صنع القرار في كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي.

وقال بوتين، خلال مشاركته في الاجتماع، إن هناك تزايدا في عدد البلدان التي تؤيد بناء نظام عالمي آمن متعدد الأقطاب، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ووصل بوتين، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة دولة لمدة يومين.