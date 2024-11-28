البيت الأبيض: ليست لدينا خطط لتسليم أوكرانيا أسلحة نووية

وكالات

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن "الساسة والصحفيين الأمريكيين يناقشون بجدية عواقب نقل الأسلحة النووية إلى كييف".

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تقوم بتسليم أية أسلحة نووية إلى أوكرانيا.

وتقدمت المجلة بطلب إلى البيت الأبيض، في نفس اليوم الذي كتب فيه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن "الساسة والصحفيين الأمريكيين يناقشون بجدية عواقب نقل الأسلحة النووية إلى كييف".

وأشار مدفيديف إلى أن "المزحة الحزينة حول المجنون (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، الذي قرر أن يموت بشكل جميل، آخذا معه جزءا كبيرا من الإنسانية، تتحول إلى حقيقة مخيفة".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن تزويد واشنطن أوكرانيا بأسلحة نووية، يمكن اعتباره تمهيدا لمواجهة نووية مع روسيا.

وقال مدفيديف: "إن مجرد التهديد بنقل الأسلحة النووية إلى نظام كييف يمكن اعتباره بمثابة إعداد لصراع نووي مع روسيا"، وحذر مدفيديف الغرب من الإقدام على هذه الخطوة، وقال إنه من الممكن اعتبارها "عملا هجوميا على روسيا"، وأكد على أن عواقب مثل هذه الخطوة ستكون وخيمة.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية اقترحوا إعادة الأسلحة النووية إلى كييف، التي تخلت عنها أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.