رومانيا تتهم تيك توك بدعم مرشح يميني موال لروسيا

(د ب أ)

اتهم مجلس الدفاع الأعلى في رومانيا موقع تيك توك بمساعدة المرشح اليميني المتطرف الموالي لروسيا كالين جورجيسكو في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت مؤخرا عن طريق عدم تصنيف محتوى حملته باعتباره دعاية سياسية.

وأشار مكتب الرئاسة في بوخارست اليوم الخميس، إلى أن تطبيق التواصل الاجتماعي لمشاركة المقاطع المصور القصيرة ذا الشعبية، لم يحدد جورجيسكو باعتباره سياسيا في المواد التي نشرها على المنصة.

ويضم مجلس الدفاع الأعلى في رومانيا، وهو مجلس أمني يقوده الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، رؤساء الخدمة السرية والجيش وعدة وزراء. ويدعو المجلس سلطات إنفاذ القانون والانتخابات إلى التحقيق في الأمر.

ووجهت لجنة الانتخابات الرومانية منذ ذلك الحين تيك توك إلى ضمان أن يعرّف المرشحون أنفسهم باستخدام أكواد تكشف مصادر تمويلهم.

ومن المقرر إجراء جولة إعادة حاسمة بين جورجيسكو، الذي ترشح بشكل مستقل، والمرشحة الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الثامن من ديسمبر المقبل.

وفي الجولة الأولى من التصويت التي جرت يوم الأحد الماضي ، حصل جورجيسكو على 95ر22٪ من الأصوات ،فيما حصدت لاسكوني 19.17٪.

وحل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي، مارسيل تشيولاكو، ثالثا بنسبة 15ر19٪، ومن ثم تم استبعاده من السباق.