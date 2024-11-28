نتنياهو يوجه الجيش للاستعداد لحرب في لبنان عند خرق الهدنة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، إن خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال مدعيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هزم البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها.

وأكد نتنياهو، أنه أشار للجيش بالاستعداد لحرب قوية فى لبنان عند حدوث أى خرق لوقف النار.

وتابع نتنياهو: "لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، فرض حظر تجوال ليلي آخر في جنوب لبنان، بعد يوم من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله وهو الثاني بعد الاتفاق.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "منع الوصول إلى المناطق الحدودية جنوب نهر الليطاني بين الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس والسابعة صباح غد الجمعة".

وأضاف المتحدث مخاطبا اللبنانيين : "من أجل سلامتكم عليكم اتباع هذه التعليمات". كان الجيش قد أعلن حظر تجول مماثل مساء أمس الأربعاء.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يتدفق على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا من لبنان خلال 60 يوما، غير أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه لا يزال يتخذ حاليا إجراءات ضد أعضاء حزب الله الذي زعم أنهم ينتهكون الاتفاق في المنطقة.