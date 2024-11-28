ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في أوغندا إلى 15

(أ ب)

أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 113 آخرين بعد أن طمرت انهيارات أرضية منازل في ست قرى في شرقي أوغندا.

وجرى إنقاذ 15 مصابا آخرين ونقلهم إلى مركز بولوجانيا الصحي.

وقالت جمعية الصليب الأحمر الأوغندية، اليوم الخميس، إنه جرى انتشال 13 جثة بعد أن طمرت انهيارات أرضية 40 منزلا، وإن جهود الإنقاذ متواصلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تتوقع ارتفاع عدد القتلى إلى 30 قتيلا.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية في منطقة بولامبولي الجبلية على بعد 280 كيلومترا شرق كمبالا العاصمة مساء أمس الأربعاء.

وتبلغ مساحة المنطقة المتضررة نحو 50 فدانا، وتضم منازل ومزارع منتشرة أسفل الجبل.