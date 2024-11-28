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مصر تشدد على أولوية العمل للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

07:36 م الخميس 28 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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القاهرة- مصراوي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، اتصالاً هاتفياً من تور وينسلاند المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد وزير الخارجية على أولوية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل ما يشهده من أزمة إنسانية حادة.

وأكد وزير الخارجية على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم ٢ ديسمبر بالشراكة مع الأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة قطاع غزة وقف لإطلاق النار
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