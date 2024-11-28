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أول تعليق من الجيش اللبناني بعد خرق إسرائيل اتفاق الهدنة

06:23 م الخميس 28 نوفمبر 2024

خرق اتفاق وقف إطلاق النارفى لبنان

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وكالات

كشف الجيش اللبناني عن إقدام إسرائيل على "خرق" اتفاق وقف إطلاق النار "عدة مرات" أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وأشار في منشور مساء الخميس، إلى أن ذلك شمل “خروقات جوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة”.

وأكد الجيش اللبناني، أن قيادته “تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على منصة إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله بالقرب من صيدا جنوب لبنان، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، استهداف موقع لحزب الله في جنوب لبنان بغارة جوية هي الأولى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الأربعاء.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "قبل قليل تم رصد نشاط داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان. تم إحباط التهديد من خلال غارة لطائرات حربية".

وأردف أدرعي قائلا: " الجيش الإسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص ادعى أنه "مشتبه بهم" في جنوب لبنان، الخميس، قائلا في بيان إن القوات حددت "وصول بعضهم بمركبات، إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا، وأطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم".

يذكر أن غارة الخميس، هي الأولى على لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي من المفترض أن تكون مدته 60 يوما.

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