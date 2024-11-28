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الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار.. إسرائيل تشن غارة على جنوب لبنان

06:01 م الخميس 28 نوفمبر 2024

غارة على جنوب لبنان أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، استهداف موقع لحزب الله في جنوب لبنان بغارة جوية هي الأولى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الأربعاء.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "قبل قليل تم رصد نشاط داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان. تم إحباط التهديد من خلال غارة لطائرات حربية".

وأردف أدرعي قائلا: " الجيش الإسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص ادعى أنه "مشتبه بهم" في جنوب لبنان، الخميس، قائلا في بيان إن القوات حددت "وصول بعضهم بمركبات، إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا، وأطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم".

يذكر أن غارة الخميس، هي الأولى على لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي من المفترض أن تكون مدته 60 يوما.

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