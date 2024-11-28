صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و330 فلسطينيًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و330 فلسطينيًا.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 104 ألفًا و933 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر وصل وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و53 مصابا.