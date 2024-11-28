بوريل: المجتمع الإسرائيلي مستعمر من الداخل عبر متطرفين

بروكسل - (د ب أ)

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته اليوم الخميس، إن المجتمع الإسرائيلي "مستعمر من الداخل" عبر متطرفين يتسمون بالعنف، في الوقت الذي اجتمع فيه خبراء في بروكسل لحضور مؤتمر يدعو إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حل الدولتين.

وقال بوريل، الذي تنتهي فترة ولايته البالغة خمس سنوات في غضون الأيام المقبلة، في بروكسل إن "استعمار عقل الشعب هو أخطر شيء يواجهه المجتمع الإسرائيلي لأنه يقوض أسس ديمقراطيتهم".

وفي حديثه على هامش المؤتمر، أضاف بوريل أن "إسرائيل مختلفة" ظهرت "بعد ما حدث في غزة وما حدث في الضفة الغربية".

وسلط بوريل الضوء على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مؤخرا بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

ووصف بوريل الصراع في الشرق الأوسط بأنه "سرطان" سينتشر وسيؤثر على العلاقات الدولية والمجتمعات الأوروبية من الداخل إذا تعذر تحقيق السلام.

وانتقد بوريل إسرائيل بشكل متكرر لتعاملها مع الحرب في غزة، والتي جاءت ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.