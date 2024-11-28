بعد قرارها بحق نتنياهو.. إسرائيل تلمح لإمكانية إقرار تشريع أمريكي ضد الجنائية الدولية

(مصراوي)

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، بالقول إن قرار المحكمة ضد نتنياهو وجالانت "سابقة خطيرة".

وقال جدعون ساعر، إن قرار الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين يقوض مصداقيتها، مضيفًا أنه "لا اختصاص قضائيا للجنائية الدولية في قضية نتنياهو وجالانت" .

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، عن اعتقاده بأن الكونجرس الأمريكي سيقر تشريعًا ضد المحكمة الجنائية الدولية ومن يتعاون معها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية الدولية، قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.