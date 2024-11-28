استشهاد 16 فلسطينيًا بهجمات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد 16 فلسطينيا على الأقل في هجمات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلن مستشفى العودة في المخيم اليوم الخميس.

وقال مستشفى العودة بالنصيرات، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "تم نقل جثث لـ16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء غالبيتهم وصلوا أشلاء جراء هجمات من الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في المخيم".

وأضاف المستشفى أنه تم نقل عشرات الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج بينهم حالات بتر في الأطراف وإصابات في الجزء العلوي من الأجساد، مما استدعى إلى طلب المستشفى من المواطنين بالتبرع بالدم.

وقال شهود عيان في المخيم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في منطقة أرض المفتي في المخيم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم فيما قصف الجيش عددا من المنازل السكنية فوق رؤوس ساكنيها واستهدف تكية خيرية لإعداد الطعام المجاني للنازحين في المخيم.

ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في شمال قطاع غزة حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين على الأقل في قصف استهدف منزلين سكنيين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وفي محيط مستشفى كمال عدوان، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل.

وفي مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، قالت مصادر طبية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينيا على الأقل في قصف استهدف منزله فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.