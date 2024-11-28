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فيديو هز العراق.. أستاذ جامعي يقتل زميلته ويسرق هاتفها

03:10 م الخميس 28 نوفمبر 2024

العراق

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(مصراوي)

في جريمة هزت محافظة البصرة العراقية، أقدم أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة على قتل زميلته في الكلية بشكل مروع.

ووقع الحادث وقع أن استدرج الجاني الضحية، البالغة من العمر 35 عامًا، إلى مكان مهجور، حيث أطلق عليها الجاني طلقة واحدة في رأسها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوجود جثة امرأة ملقاة في منطقة نائية، لتتحرك قوة أمنية إلى الموقع وتقوم بنقل الجثة إلى الطب العدلي.

وكشفت الفحوصات الأولية أن الضحية كانت قد تعرضت لإطلاق نار من مسدس، بينما لم تظهر على جسدها أي علامات تدل على وقوع اعتداء آخر.

وبناءً على التحقيقات، تم تحديد وجود كاميرا مراقبة قريبة من مكان الحادث، حيث تم تصوير الجاني وهو يستقل سيارة بيضاء ويتوقف بالقرب من الضحية، في اللحظات التي كانت فيها الضحية منشغلة بإجراء مكالمة هاتفية، أطلق الجاني النار عليها من مسدسه، ثم سرق هاتفها وفر من المكان.

وفيما انتشر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن القاتل هو خال أولاده، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القانون هو المرجع الوحيد في هذه القضية.

وبعد ساعات من التحقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني، الذي تبين أنه أستاذ في نفس الكلية التي تعمل فيها الضحية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.

العراق جامعة البصرة جريمة قتل
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