فيديو هز العراق.. أستاذ جامعي يقتل زميلته ويسرق هاتفها

(مصراوي)

في جريمة هزت محافظة البصرة العراقية، أقدم أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة على قتل زميلته في الكلية بشكل مروع.

ووقع الحادث وقع أن استدرج الجاني الضحية، البالغة من العمر 35 عامًا، إلى مكان مهجور، حيث أطلق عليها الجاني طلقة واحدة في رأسها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوجود جثة امرأة ملقاة في منطقة نائية، لتتحرك قوة أمنية إلى الموقع وتقوم بنقل الجثة إلى الطب العدلي.

وكشفت الفحوصات الأولية أن الضحية كانت قد تعرضت لإطلاق نار من مسدس، بينما لم تظهر على جسدها أي علامات تدل على وقوع اعتداء آخر.

لحظة إقدام الدكتور ضرغام التميمي على ق*تل زميلته التدريسية في #جامعة_البصرة #سارة_العبودي

تُسجل جامعة البصرة سنوياً جرائم قتل و ابتزاز وتحرش، وهو ما يثير القلق بشأن سلامة البيئة التعليمية فيها. بناءً على ذلك، ندعو إلى إما إغلاق الجامعة أو تطهيرها من العناصر المسلحة والعصابات… pic.twitter.com/0XQCZPUNSK — Iraqi Women Rights (@iwro_org) November 27, 2024

وبناءً على التحقيقات، تم تحديد وجود كاميرا مراقبة قريبة من مكان الحادث، حيث تم تصوير الجاني وهو يستقل سيارة بيضاء ويتوقف بالقرب من الضحية، في اللحظات التي كانت فيها الضحية منشغلة بإجراء مكالمة هاتفية، أطلق الجاني النار عليها من مسدسه، ثم سرق هاتفها وفر من المكان.

وفيما انتشر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن القاتل هو خال أولاده، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القانون هو المرجع الوحيد في هذه القضية.

وبعد ساعات من التحقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني، الذي تبين أنه أستاذ في نفس الكلية التي تعمل فيها الضحية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.