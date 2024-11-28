بعد وقف النار.. دبابة إسرائيلية تستهدف مناطق في الجنوب اللبناني

(مصراوي)

أكدت مصادر أمنية لبنانية، اليوم الخميس، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا في جنوب لبنان، فيما أفادت تقارير إعلامية لبنانية بحدوث خروقات أخرى لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية" إن القصف الإسرائيلي المدفعي أسفر عن إصابة شخصين في بلدة مركبا.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف كلًا من بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المناطق الجنوبية شهدت قصفًا مدفعيًا مستمرًا، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية أيضًا مناطق في مارون الراس وعيترون ومحيط المالكية، بينما كان السكان يسمعون أصوات إطلاق النار منذ صباح الخميس.

وفيما بعد، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة تابعة له استهدفت مركبة لبنانية، إلا أنه زعم أن الهدف من الاستهداف لم يكن القتل، بل كان لتوجيه المركبة بعيدًا عن منطقة محظورة.