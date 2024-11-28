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"هوملاند".. كيف أوقع مسلسل تلفزيوني بعميل استخباراتي لإيران في بريطانيا؟

02:49 م الخميس 28 نوفمبر 2024

بريطانيا

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لندن - (أ ب)

أُدين دانيال خليفة، 23 عاما، وهو جندي بريطاني سابق بنقل معلومات حساسة للحكومة الإيرانية.

وأصدرت محكمة وولويتش كراون الملكية حكما بإدانته بانتهاك قانون الأسرار الرسمية البريطاني من خلال جمع معلومات مفيدة لعدو- إيران، بينما تمت تبرئته من تهمة زرع قنابل مزيفة في ثكناته العسكرية.

وقال الادعاء إن خليفة قام "بلعبة ساخرة" من خلال الزعم بأنه يريد أن يكون جاسوسا، عقب أن قام بتسليم كمية كبيرة من المواد المحظورة والسرية إلى إيران، وتشمل أسماء أفراد في القوات الخاصة.

وقال خليفة إنه كان على تواصل مع أشخاص بالحكومة الإيرانية، ولكن كل هذا كان جزءا من مخطط ليعمل في النهاية كعميل مزدوج من أجل بريطانيا، وهي الخطة التي قال إنه استوحاها من مسلسل "هوملاند" التليفزيوني.

بريطانيا لندن مسلسل تلفزيوني عميل استخباراتي لإيران
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