الإمارات تُدخل قوافل الشتاء إلى غزة ضمن "عملية الفارس الشهم 3"

أبوظبي / غزة - (د ب أ)

أعلنت الإمارات اليوم الخميس، عبور قافلتين محملتين بالمواد الأساسية الضرورية وكسوة الشتاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية، لدعم وإغاثة الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، تتألف القافلتان من 20 شاحنة تحمل على متنها أكثر 337 طناً تتضمن كسوة الشتاء، وخيما، ومستلزمات العائلة، والمواد الغذائية التي تشمل طحين وسكر وزيت الطعام والأرز، ومستلزمات طبية، وأغطية مضادة للماء، إضافة إلى ستر شتوية مقاومة للأجواء الباردة، والبطانيات والقفازات الشتوية، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على رفع المعاناة عن الفئات المتضررة، لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء.

وطبقا للوكالة، "تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم".