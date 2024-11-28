المركزي الأوروبي يحذّر من "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة بسبب سياسات ترامب

لندن - (د ب أ)

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، من اتخاذ تدابير انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت لاجارد، "يمكننا أن نعرض شراء بعض السلع من الولايات المتحدة ونشير إلى استعدادنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لدراسة كيفية العمل معا"، بحسب نص المقابلة الذي نشره البنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت لاجارد أن "استراتيجية دفتر الشيكات" تعد خيارا أفضل من تبني نهج انتقامي بحت.

وكررت لاجارد تحذيراتها بشأن العواقب المحتملة لنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت لاجارد إنه من خلال تقديم عرض لشراء سلع من الولايات المتحدة، يمكن للأوروبيين إرسال إشارة باستعدادهم للتفاوض واستكشاف فرص التعاون.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الحرب التجارية "لن تكون في مصلحة أي طرف، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، أو أي شخص آخر في هذا الشأن".

يشار إلى أن المقابلة أجريت الاثنين الماضي، قبل أن يعلن ترامب أمس الأول الثلاثاء عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا فور توليه منصبه، ومن المقرر أن يتولى ترامب مهام منصبه في 20 يناير المقبل.

وأعلن ترامب بشكل عام، خلال حملته الانتخابية، عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي للشركات الأمريكية وبالتالي خلق فرص عمل.





