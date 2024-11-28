عبد العاطي يُجري سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية أنجولا وبنين وجزر القمر والرأس الأخضر

(مصراوي)

أجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، مساء أمس الأربعاء، اتصالات هاتفية مع وزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، ووزير خارجية بنين أولوشيجون أدجادجي ، ووزير خارجية جزر القمر محمد مباي، وفيلومينو مونتيرو وزير خارجية الرأس الأخضر، وفرانسيس الغالي نائبة وزير خارجية سيراليون - كل على حدة - وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.



وأكد عبد العاطي خلال الاتصالات على التطلع لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة واستشراف فرص جديدة للتعاون المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة في ظل العلاقات المميزة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية الصديقة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل اللجان المشتركة لدعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتدشين منتديات الأعمال لدعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، مبرزاً في هذا السياق الدور البارز الذي تلعبه الشركات المصرية في دعم مشروعات التنمية في دول أفريقية عديدة وما تمتلكه من خبرات متراكمة وواسعة يمكن أن تستفيد بها الدول الأفريقية.

ونوه عبد العاطي إلى أهمية تنشيط وتيرة الزيارات المتبادلة لتعزيز التنسيق المتبادل وتعزيز أطر التعاون المشتركة.



كما استعرض وزير الخارجية مع نظرائه التطورات في الاتحاد الأفريقي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وتيرة التشاور المتبادل في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك بالمنظمة، وأهمية التنسيق في المسائل الخاصة بآليات عمل الاتحاد وسبل تفعيل مؤسساته لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في القارة.

كما اتفق عبد العاطى مع نظرائه على التنسيق المشترك في الأطر الدولية لدعم قضايا القارة الأفريقية، وتبادل تأييد الترشيحات خاصة في المحافل الإقليمية والدولية.