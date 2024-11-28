رغم اتفاق الهدنة.. ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات القبلية بباكستان إلى 107 شخصًا

كورام - (د ب أ)

دخلت الاشتباكات بين القبائل المتناحرة في باكستان، يومها الثامن اليوم الخميس، فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإجمالية إلى 107 قتلى، رغم مزاعم بالتوصل لوقف إطلاق النار قبل يوم في مقاطعة كورام.

وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص آخرين قتلوا وأصيب تسعة آخرون في الاشتباكات الجديدة، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة جيو نيوز الباكستانية.

ويأتي التطور بعد يوم من اتفاق القبائل المتناحرة على وقف إطلاق نار جديد لمدة عشرة أيام.

وجاء في البيان الذي أصدره مكتب رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا في كورام "دخل وقف لإطلاق النار يستمر عشرة أيام بين الأطراف المتناحرة في كورام حيز التنفيذ اليوم".

وقتل 107 أشخاص في العداء بين المجتمعات بالمقاطعة بما في ذلك 52 شخصا في إطلاق نار على قافلة في 21 نوفمبر.

وقالت الشرطة إن الاشتباكات الأخيرة أودت بحياة 55 شخصا إضافة إلى 140 مصابا.

وفاقم تعليق خدمات الإنترنت والهواتف الجوالة من بلوى الناس.

وبدأت أحدث أعمال عنف الخميس الماضي، عندما تعرضت قافلتان منفصلتان كانتا تسافران تحت حماية الشرطة، لكمين.

وتبذل الشرطة جهودا للسيطرة على العنف في كورام التي كانت ضمن المناطق القبلية شبه المستقلة التي تديرها الحكومة الاتحادية حتى تم دمجها في إقليم خيبر بختونخوا في 2018.