اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. بنود سرية تحدد كيفية تعامل إسرائيل مع إيران

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن الوثيقة الأمريكية التي مهدت لوقف إطلاق النار في لبنان تضمنت بنودا سرية في ما يخص إيران دون الكشف عن تفاصيلها.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن أكثر البنود حساسية يشير إلى موافقة الولايات المتحدة على التعاون مع إسرائيل في الملف الإيراني، لافتة إلى أن الضمانات المكونة من صفحتين ونصف في الوثيقة الأمريكية تتضمن ما أسمته إسرائيل "القسم الإيراني".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن واشنطن تتعهد في الوثيقة بمعاونة إسرائيل على منع إيران من ممارسة أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذلك مجابهة تدعيم تموضعها في لبنان لعرقلة خرق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مباشر أو عبر أذرعها.

وأوضحت القناة العبرية، أن الوثيقة شملت تحذيرا أمريكيا إلى إسرائيل، من التحرك قبل التنسيق مع الولايات المتحدة بوقت كاف ومناسب.

وتصر الولايات المتحدة على أن تكون الإجراءات الإسرائيلية متوافقة مع القانون الدولي؛ لتقليل الأضرار التي ستلحق بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية.

ووفقا للقناة العبرية، فإن الوثيقة تشير إلى أن دور الولايات المتحدة كمراقب رئيسي لآلية تنفيذ الاتفاق، يتيح لها توجيه الجيش اللبناني من أجل منع الانتهاكات وخرق الاتفاق لتوفير مراقبة فعالة.

وقد وصف وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، بأنها "إنجاز عظيم"؛ إذ تفرض التواجد الأمريكي في لبنان كأمر واقع كونها الطرف الرئيسي المنوط براقبة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر الأربعاء، وفقا لعدة بنود توافق عليها حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت انسحاب قوات الاحتلال من لبنان خلال 60 يوما، إلى جانب توقف حزب الله عن تنفيذ هجمات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية ووقف القتال.