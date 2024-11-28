وزير إسرائيلي: نتنياهو يسعى لصفقة أسرى جزئية لا تجبره على إنهاء الحرب بغزة

وكالات

قال موقع "واللا" العبري نقلا عن وزير إسرائيلي كبير في الكابينت، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهتم بالترويج لصفقة أسرى جزئية في غزة لا تجبره على إنهاء الحرب.

وأوضح مسؤولون أمريكيون للموقع العبري، أن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو خلال محادثة أمس ضرورة التركيز على صفقة لتحرير الأسرى بغزة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن الرئيس بايدن يعتزم مواصلة الضغط من أجل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى في غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر مطلع، قوله إن أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يحاولون استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حماس، لافتين إلى أن المسؤولين يبحثون إمكانية التوصل إلى اتفاق قصير المدى يتيح إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى.

وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن حركة حماس لم تظهر علامات على استعدادها لاتفاق في غزة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن لمنصبه.





