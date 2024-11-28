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4 شهداء في قصف إسرائيلي شرق مدينة خان يونس

09:02 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

قصف الاحتلال أرشيفية

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وكالات

استُشهد 4 فلسطينين، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال استهدف المواطنين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وفا.

قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مخيم للنازحين في عبسان، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح وأخرى في جباليا شمالا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,282 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,880 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة 4 شهداء في قصف إسرائيلي الجيش الإسرائيلي
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