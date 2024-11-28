بعد وقف إطلاق النار.. الجيش اللبناني يبدأ في نقل وحدات عسكرية جنوب الليطاني

وكالات

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه مساء الأربعاء.

وقال الجيش اللبناني في بيان: إن ذلك يأتي استنادًا إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ببنوده كافة، والالتزامات ذات الصلة.

وأضاف بيان الجيش اللبناني، أن الوحدات العسكرية المعنية تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.

يأتي ذلك فيما حذر الجيش الإسرائيلي سكان 10 بلدات جنوب لبنان من العودة إليها، إذ قال متحدث الجيش الإسرائيلي على "إكس": "حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي استهداف السكان ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر، مؤكداً أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".