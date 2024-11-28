الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين شرق وغرب رام الله

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقرية كفر مالك شرق رام الله، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد أزور، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في كفر مالك.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتونيا، واعتقلت الشاب وجيه الطريفي، بعد مداهمة منزله.

كانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الخميس، 4 مواطنين من مخيم نور شمس وضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب: "جواد أوس عارف، ومحمد وليد عارف، 43 عاما، ويوسف بدوية من مخيم نور شمس، ومحمد شلباية، 40 عاما، من جبل السيد في ضاحية ذنابة، بحسب وفا.

واستشهد عدد من المواطنين، صباح اليوم الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد طفل في قصف الاحتلال لمنزل عائلته في حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.

وأضاف أن مواطنا آخر استشهد في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال على منزلين لعائلتي زقوت وسحويل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.