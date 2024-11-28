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اعتقال 4 فلسطينيين من مخيم نور شمس وضاحية ذنابة شرق طولكرم

08:05 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 مواطنين من مخيم نور شمس وضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب: "جواد أوس عارف، ومحمد وليد عارف، 43 عاما، ويوسف بدوية من مخيم نور شمس، ومحمد شلباية، 40 عاما، من جبل السيد في ضاحية ذنابة، بحسب وفا.

واستشهد عدد من المواطنين، صباح اليوم الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد طفل في قصف الاحتلال لمنزل عائلته في حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.

وأضاف أن مواطنا آخر استشهد في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال على منزلين لعائلتي زقوت وسحويل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

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