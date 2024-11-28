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بينهم طفل.. 6 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق بقطاع غزة

08:00 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

الحرب على قطاع غزة

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وكالات

استشهد عدد من المواطنين، صباح اليوم الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وفا الفليسطينية.

واستشهد طفل في قصف الاحتلال لمنزل عائلته في حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.

وأضاف أن مواطنا آخر استشهد في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال على منزلين لعائلتي زقوت وسحويل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

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