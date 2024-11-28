سيارة شرطة تصدم سيارة رئيس وزراء نيوزيلندا.. ماذا حدث له؟

وكالات

اصطدمت سيارة شرطة بالجزء الخلفي لسيارة ليموزين رسمية كانت تقل رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوسون، ووزيرة المالية نيكولا ويليس، في العاصمة ولينجتون، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقع الحادث، الذي وصف بالبسيط بعد ظهر الأربعاء على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار في ولينجتون التي تحتضن مقر البرلمان النيوزيلندي.

ولم تُسجل أي إصابات نتيجة الحادث، بحسب الأسوشيتد برس.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الاصطدام.

وقالت إدارة الشؤون الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المركبات الرسمية، إن الجزء الخلفي من الليموزين تعرض لأضرار.

وأفاد لوسون للصحفيين في أوكلاند، اليوم الخميس، أن الحادث كان "صدمة بسيطة" ولكنه "بخير".

وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي، أنه لا يعلم ما إذا كانت السيارة ستُعتبر تالفة بالكامل.