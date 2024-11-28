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دونالد ترامب: رئيسة المكسيك وافقت على وقف الهجرة عبر بلادها

05:33 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، ووافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك، بحسب سكاي نيوز.

وفي منشور على حسابه على موقع "تروث سوشيال" الأربعاء، قال ترامب: إن هذا إغلاق فعلي لحدودنا الجنوبية"، ووصفها بأنها "محادثة مثمرة للغاية".

وأكدت رئيسة المكسيك أنها تحدثت مع ترامب ووصفتها بأنها "محادثة ممتازة".

وكتبت شينباوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ناقشنا استراتيجية المكسيك بشأن قضايا الهجرة، وقلت له إن القوافل لا تصل إلى الحدود الشمالية الأمريكية، لأن المكسيك تتولى أمرها.. تحدثنا أيضا عن تعزيز التعاون في القضايا الأمنية، في إطار سيادتنا، والحملة التي نقوم بها لمنع استهلاك الفنتانيل".

ولم يتضح ما هو تأثير المحادثة على خطة ترامب لفرض الرسوم الجمركية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هدد قبل يومين بفرض رسوم جمركية جديدة شاملة على كندا والمكسيك كجزء من مسعاه للقضاء على الهجرة غير الشرعية والمخدرات.

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