آموس هوكشتاين: وقف إطلاق النار في لبنان ليس مجرد هدنة بل اتفاق مستدام

وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، إن ما تم التوصل إليه في لبنان بين إسرائيل وحزب الله ليس مجرد هدنة بل اتفاق مستدام.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أنه لا مشكلة بانخراط حزب الله في العملية السياسية اللبنانية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستترأس لجنة المراقبة التي تضم فرنسا وإسرائيل ولبنان واليونيفيل، وفقا للعربية.

وتابع: "نريد رؤية كل الموارد والمعدات التي يحتاجها الجيش اللبناني لتنفيذ الاتفاق".

بدوره، قال نائب رئيس البرلمان اللبناني، إن وقف النار نهائي وليس مؤقتا، مضيفا: "لا يمكن أن نعود لما كنا عليه سابقا".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق أنه يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال انتشاره في جنوب البلاد، وفق تكليف الحكومة اللبنانية.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، نص على هدنة أولية تمتد 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من الجنوب.

كما نص على انسحاب كافة المجموعات المسلحة من الجنوب، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني في تلك المنطقة، فضلا عن منع تهريب السلاح أو استيراده إلا لصالح الجيش.