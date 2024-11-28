هل أبلغ بايدن نتنياهو بضرورة التوصل لصفقة في غزة للإفراج عن المحتجزين؟

وكالات

قال موقع واللا الإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية، أنه يتعين على إسرائيل التوصل لصفقة في غزة للإفراج عن المحتجزين.

ونقل الموقع عن وزير في الكابينت الإسرائيلي، أن نتنياهو معني بصفقة جزئية لا تلزمه بإنهاء الحرب على غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل منها، بحسب الغد.

كما نقل موقع واللا، عن مسؤولين أمريكيين، أن بايدن سيستمر بالدفع قدما نحو التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح الأربعاء، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الطرفين وافقا على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب الحرب في قطاع غزة العام الماضي.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد أكد في وقت سابق، ضرورة التزام إسرائيل التام بقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، ودعاها إلى الانسحاب الكامل من كافة المناطق والمواقع التي احتلتها.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، التي لا تزال تعاني من القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.