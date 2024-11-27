بعد وقف إطلاق النار.. اللبنانيون يستقبلون الجيش بـ"الأرز" في الجنوب (فيديو)

وكالات

بدء الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، في الانتشار بمناطق الجنوب اللبناني وفقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم.

آليات الجيش اللبناني تتجه نحو الجنوب pic.twitter.com/a5ebjzkXdR — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 27, 2024

وأعرب عديد من المواطنين اللبنانيين عن ارتياحهم لتولي قوات الجيش السيطرة على جنوب البلاد.

مشاهد بتكبّر القلب والفرح

تسلم يا جيش بلادي

الجيش يستلم الأمن في الجنوب#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/eFKbcRVieR — Sana (@phf392) November 27, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال المدنيين اللبنانيين بوصول قوات الجيش إلى المناطق الجنوبية لتولي إدارتها وفق الاتفاق مع إسرائيل.

نثر الأرزّ على عناصر الجيش اللبناني لدى وصولهم الى الجنوب لانتشارهم فيه بعد انسحاب عناصر حزب الله.

أرض الجنوب العطشى لدعسة الرجال الأبطال تستقبلهم بفرح كبير واثقة بجيشها القادر على حماية الجنوب وكل شبر من أرض لبنان. #الجيش_اللبناني #انتصار_مهما_صار pic.twitter.com/FAjvvaptYT — miriam h (@miriamh10) November 27, 2024

وبينت اللقطات قيام مواطنين لبنانيين بنثر الأرز أمام الآليات العسكرية للجيش ترحيبا بالجنود.