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بعد وقف إطلاق النار.. اللبنانيون يستقبلون الجيش بـ"الأرز" في الجنوب (فيديو)

11:27 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الجيش اللبناني

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وكالات

بدء الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، في الانتشار بمناطق الجنوب اللبناني وفقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم.

وأعرب عديد من المواطنين اللبنانيين عن ارتياحهم لتولي قوات الجيش السيطرة على جنوب البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال المدنيين اللبنانيين بوصول قوات الجيش إلى المناطق الجنوبية لتولي إدارتها وفق الاتفاق مع إسرائيل.

وبينت اللقطات قيام مواطنين لبنانيين بنثر الأرز أمام الآليات العسكرية للجيش ترحيبا بالجنود.

الجيش اللبناني إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار
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