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العدل الإسرائيلية: نتوقع من الجنائية الدولية إبطال أو تعليق أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت

11:15 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وزارة العدل الإسرائيلية

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وكالات

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، الأربعاء، إنه تم إخطار المحكمة الجنائية الدولية بنية إسرائيل تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأشارت العدل الإسرائيلية، إلى أنها تتوقع من استئناف الجنائية الدولية تصحيح الخطأ الجسيم وإبطال أو تعليق أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطر المحكمة الجنائية الدولية أن بلاده ستستأنف ضد مذكرة الاعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام.

وزارة العدل الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية تعليق أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت استئناف ضد أوامر الاعتقال
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