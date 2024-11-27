المكسيك تحذر ترامب من تداعيات رسومه الجمركية على الاقتصاد الأمريكي

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قالت الحكومة المكسيكية إن تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا من شأنه أن يُفقد الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 400 ألف وظيفة وزيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.

ووجه وزير الاقتصاد البرازيلي، مارسيلو إبرارد، هذا التحذير للرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي وهو يقف إلى جانب الرئيسة كلوديا شينباوم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكخبير بمفاوضات التجارة المتوترة في أمريكا الشمالية خلال إدارة ترامب الأولى، قدم إبرارد عرضا حول مدى تأثير جولة جديدة من الرسوم الجمركية على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

وقال إبرارد إن الرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر بشكل رئيسي على شركات صناعة السيارات الأمريكية العاملة في المكسيك، ومنها جنرال موتورز، وفورد موتور، واللتان تنتجان 88% من الشاحنات الصغيرة التي تباع في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن إبرارد قوله إن "تقديراتنا تشير إلى أن متوسط سعر هذه المركبات سيرتفع بواقع 3 آلاف دولار للوحدة".

وتعزز المكسيك دفاعاتها ضد تهديدات ترامب بخصوص فرض رسوم جمركية جديدة، حيث حشدت مجموعة من رجال الأعمال الوطنيين في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيسة شينباوم.

وقال مسؤولون إن الحكومة تعتزم أيضا تعزيز اتفاقيتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتحسين علاقاتها التجارية مع البرازيل.