هوكستين: فريق أمريكي يصل للشرق الأوسط للحفاظ على تنفيذ الاتفاق بلبنان

وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تسمح لجنوب لبنان بأن يكون بنية تحتية للإرهابيين والجيش اللبناني سيكون مسؤولا عن الأمن والنظام.

وأشار هوكستين، إلى أن الولايات المتحدة ستترأس لجنة المراقبة التي تضم فرنسا واليونيفيل وإسرائيل ولبنان، مؤكدا أن آلية المراقبة والتحقق تنطبق على الطرفين.

ولفت هوكستين إلى أن "لدينا فريق يصل الليلة أو غدا للمنطقة ليجري مشاورات للحفاظ على تنفيذ الاتفاق.

ولفت هوكستين، إلى أنه يجب على الجيش اللبناني القيام بمهمته والتأكد من انسحاب حزب الله من المناطق التي نص عليها الاتفاق، موضحا أنه إذا أشارت إسرائيل لوقوع خرق أمني فسيعمل الجيش اللبناني فورا على التحقق منه والتعامل معه.

وأوضح هوكستين أن واشنطن تود أن تضمن أن لدى الجيش اللبناني كل الموارد والمعدات التي يحتاجها لتنفيذ الاتفاق، مشددا على أن الولايات المتحدة ستعمل مع المجتمع الدولي على تقديم الدعم الاقتصادي للبنان بهدف ازدهاره.

وذكر هوكستين أن الإسرائيليين طلبوا من المواطنين اللبنانيين عدم الاقتراب من مناطق وجودهم لتجنب أي صراع، مشددا على ضرورة أن ينتخب اللبنانيون رئيسا وتشكيل حكومة تعكس رغبتهم في التغيير بعيدا عن حزب الله.

وشدد هوكستين، على أنه ينبغي أن تمثل الحكومة جميع اللبنانيين من شيعة وسنة ومسيحيين من جميع الطوائف.