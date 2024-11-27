المبعوث الأمريكي للبنان: نتوقع انخفاض أعداد قوات الاحتلال بلبنان خلال 20 يومًا

وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قامت بالكثير من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وعليها القيام بالكثير للمحافظة عليه.

وأكد هوكستين، أن وقف إطلاق النار مستدام ومهلة الـ60 يوما تهدف تمكين الجيش اللبناني من استعادة السيطرة على أراضيه، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الأولين وصولا 20 يوما يتوقع انخفاض أعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسبة كبيرة.

وأشار هوكستين إلى أنه في عام 2006 لم يتم إتمام الاتفاق و"لذلك سنتعلم من أخطائنا وسنتأكد من إيجاد آلية لتنفيذ الاتفاق هذه المرة"، موضحا أن آلية متابعة وقف إطلاق النار تشرف عليها الولايات المتحدة وتساهم فرنسا في التأكد من تنفيذها.

وشدد هوكستين على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأن يكون جنوب لبنان بنية تحتية للإرهاب وأنها ستدعم الجيش اللبناني في فرض سيطرته الكاملة، مشيرا إلى أنها تعتمد على شركائها الإقليميين للمساهمة في جهود إعادة الإعمار بلبنان.

وأوضح هوكستين، أن الاتفاق مع حزب الله ينص على مغادرة الحزب من الجنوب واليوم الجيش اللبناني تلقى أوامر بفرض سيطرته على الجنوب وهذا تغير غير مسبوق.