حزب الله: انتصرنا على العدو ونعاهدكم بإكمال طريق المقاومة

وكالات

قال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأربعاء، إن مقاتليه سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

وأوضح حزب الله، أنه يتابع تحركات وانسحابات قوّات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما خلف الحدود وستبقى أيدي مقاتليه على الزناد دفاعا عن سيادة لبنان، مؤكدا أن المقاومة تمكنت من تحقيق النصر على العدو الواهم الذي لم يستطع النيل من عزيمتها ولا كسر إرادتها.

وأشار حزب الله في بيانه إلى أن عدد عمليّات المُقاومة منذ انطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، بلغ أكثر من 4637 عملية خلال 417 يوما بمعدل 11 عملية يوميا.

وأكد حزب الله، مقتل أكثر من 130 جنديا وضابطا وإصابة أكثر من 1250 من قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء عمليات المقاومة، مضيفا "نعاهدكم بإكمال طريق المقاومة والاستمرار في الوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين".