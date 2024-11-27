جيش الاحتلال: لن نسمح بالحركة ليلًا بمناطق عمل قواتنا في جنوب لبنان

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن الجيش يعمل بتصميم لمواجهة أي خروقات للاتفاق، لافتا إلى أن قوات الاحتلال قتلنا لبنانيين في مناطق عمل الجيش في جنوب لبنان وتم اعتقال آخرين.

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بالحركة في الليل في مناطق عمل الجيش في جنوب لبنان، موضحا أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار سيتم بشكل تدريجي.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال ضرب قيادات حزب الله ووسائله وخفض قدرته وقوته على امتداد سنوات، كما تمكن من تدمير نحو 70% من قدرات حزب الله من الطائرات المسيرة على امتداد الحرب، وفق مزاعمه.

وذكر هاجاري أن جيش الاحتلال دمر منشأة تابعة لحزب الله لإنتاج صواريخ قرب الحدود السورية، زاعما القضاء على خطوط إمداد حزب الله عبر سوريا.

ونوّه هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب 12500 هدفا تابعا للحزب خلال الحرب بينها 360 في الضاحية الجنوبية، مشددا على أن مهمة الجيش هي فرض تنفيذ الاتفاق ويعمل بحزم وكل خرق سيرد عليه بالنار.

وأوضح هاجاري أن قوات الاحتلال تواصل الحرب في غزة والضفة وفي أماكن أبعد، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال لن يسمح بالتنقل ليلا في المناطق المتاخمة للحدود في الجنوب اللبناني.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن سلاح الجو لا يزال يحلق في سماء لبنان ويجمع معلومات ومستعد للعمل وفق المتطلبات، مؤكدا أن عملياته العسكرية مستمرة في غزة والضفة الغربية.