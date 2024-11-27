لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عبد العاطي ونظيره القطري يشددان على ثوابت موقف البلدين من التطورات بغزة

09:05 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي رحب بزيارة المسؤول القطري إلى مصر والتي تأتي في إطار تكثيف الاتصالات والتنسيق لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والبناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وفيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط، تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث شدد الوزيران على ثوابت موقف البلدين من التطورات في غزة، وضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وبدون شروط.

كما رحب الوزيران باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس وزراء قطر قطر قطاع غزة لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: لن نسمح بالحركة ليلًا بمناطق عمل قواتنا في جنوب لبنان

إعلان

إعلان

بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية