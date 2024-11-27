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عبد العاطي يشيد بدور الصناديق الإنسانية القطرية في تقديم المساعدات الإغاثية

09:01 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لقاءً مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

أثنى عبد العاطي على الدور الذي تلعبه الصناديق الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية، مثمنًا الجهود القطرية المبذولة لتقديم المساعدات للدول التي تواجه أزمات إنسانية، مؤكدًا على موقف مصر الداعي للتوسع في أوجه تقديم المساعدات لتشمل المساعدات العينية بالإضافة إلى المساعدات المالية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات مع قطر في كافة المجالات، بما فيها المجال الإنساني، على ضوء أنشطة رئيس المجلس في مصر والمتمثلة في تعاونه مع مؤسسة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مد أطر التعاون مع مؤسسات مصرية أخرى، أخذًا في الاعتبار ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات تتطلب تعزيز التعاون المصري-القطري في المجال الإنساني.

واستعرض وزير الخارجية في هذا الخصوص المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة المقرر أن تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر.

كما أشار عبد العاطي إلى إمكانية التعاون بين الصناديق الإنسانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتنفيذ مبادرات إنسانية مشتركة في أفريقيا، بما يحقق استفادة مشتركة لجميع الأطراف.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الصناديق الإنسانية القطرية المساعدات الإغاثية الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني
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