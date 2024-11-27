إعلام عبري: الجيش قتل مواطنين لبنانيين بعدما اقتربوا من قواته بجنوب لبن

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يخطط حاليا إلى تخفيض عدد قواته بلبنان ولا يسعى إلى نقلها إلى غزة.

وأكدت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب في هذه المرحلة وسيواصل العمل في نفس المواقع وفق الاتفاق.

ونقلت القناة العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنه لا يزال يبحث عن الوسائل القتالية جنوب لبنان ويواصل عمليات هندسية، موضحة أنه قتل عددا من المشتبه بهم بعدما اقتربوا من قواته في جنوب لبنان.

بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش بعدم السماح للسكان بدخول القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، انتشار قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان لتنفيذ أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر هاجاري، سكان جنوب لبنان من الانتقال نحو القرى التي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، مشددا على أنه يمنع تماما التنقل جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة من صباح الغد.

وقال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مشتبه بهم اقتربوا منها في جنوب لبنان ويجري استجوابهم.

من جانبه، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، جميع العائدين بعدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش اللبناني حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

في المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن قواته لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق فإن جيش الاحتلال مستعد وحاسم لفرض قواعد واقع جديد مختلف لسكان الشمال