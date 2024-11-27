الاحتلال: انتشار الفرقة 146 بجنوب لبنان لمراقبة أي خرق لوقف إطلاق النار

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، انتشار قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان لتنفيذ أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مكتب نتنياهو، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش بعدم السماح للسكان بدخول القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر هاجاري، سكان جنوب لبنان من الانتقال نحو القرى التي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، مشددا على أنه يمنع تماما التنقل جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة من صباح الغد.

وقال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مشتبه بهم اقتربوا منها في جنوب لبنان ويجري استجوابهم.

من جانبه، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، جميع العائدين بعدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش اللبناني حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

في المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن قواته لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق فإن جيش الاحتلال مستعد وحاسم لفرض قواعد واقع جديد مختلف لسكان الشمال