الخطوط الجوية اللبنانية تعلن عودة جدول رحلاتها المعتاد ابتداء من 12 ديسمبر

وكالات

أعلنت الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، اليوم الأربعاء، عودة جدول رحلاتها المعتاد ابتداء من 12 ديسمبر المقبل.

وتأتي الخطوة، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إنه تابع عودة قوافل النازحين إلى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية وهي تؤكد تمسك اللبنانيين بأرضهم.

وأشار ميقاتي إلى أن حكومته تتطلع في الأيام المقبلة للبدء بتنفيذ خطة الجيش اللبناني لتعزيز انتشاره في الجنوب بما يمكن النازحين من العودة إلى منازلهم وقراهم.

وناشد ميقاتي جميع العائدين بعدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش اللبناني حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

في المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن قواته لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق فإن جيش الاحتلال مستعد وحاسم لفرض قواعد واقع جديد مختلف لسكان الشمال