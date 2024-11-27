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أمريكا تفرض عقوبات على مزيد من حلفاء رئيس فنزويلا

07:19 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي

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كاراكاس، فنزويلا - (أ ب)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 21 حليفا إضافيا للرئيس نيكولاس مادورو، بدعوى اتهامهم، اليوم الأربعاء، بالضلوع في عمليات قمع قام بها مسؤولون في فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في يوليو.

وتشمل قائمة المسؤولين الأمنيين والوزراء الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات كل من رئيس مصلحة السجون الفنزويلية، ومدير جهاز الاستخبارات، ووزير شؤون مكتب الرئيس مادورو.

وانضم هؤلاء إلى قائمة تشمل عشرات الفنزويليين الخاضعين للعقوبات، ومنهم رئيس المحكمة العليا في البلاد، ووزراء ومدعون عامون.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا حلفاء رئيس فنزويلا رئيس مصلحة السجون الفنزويلية
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