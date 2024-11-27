حماس: الاحتلال يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا ويقتل كل من يخرج منهما

وكالات

طالبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، بتحرك فوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة من مذابح وتجويع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس، إن جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا ويحاصرهما حصارا شديدا ويقتل كل من يخرج منهما، كما يكثف جرائم القتل على مدينة بيت لاهيا التي تتعرض لقصف عنيف ويحكم حصاره على المدينة لليوم الـ55.

وأكدت حماس، أن الإدارة الأمريكية الشريك والداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي تتحمل كامل المسؤولية عن جرائم القتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس، المجتمع الدولي والشعوب الحرة لتحرك عاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة والتجويع التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما ناشدت المنظمات الدولية والإنسانية لمواصلة وتصعيد الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى القطاع.

كذلك دعت حماس، المنظمات الدولية والإنسانية لمواصلة وتصعيد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ شمال غزة وكل القطاع من التجويع.